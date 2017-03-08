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Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин

08.03.2017 - 13:45

Новости Беларуси. Соотечественниц с Днем женщин поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко высказал благодарность представительницам прекрасной половины человечества за большой вклад во все сферы жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению. Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение. Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.

Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин

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