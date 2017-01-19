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Александр Лукашенко: при предоставлении земельных участков нужно исключить чрезмерную бюрократию

19.01.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Получить земельный участок или изменить его целевое назначение станет проще. 19 января на совещании у Президента обсуждали вопросы совершенствования законодательства.

Александр Лукашенко поручил исключить чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков. Однако отметил, что при этом необходимо обеспечить контроль за надлежащим использованием земли и исключить лазейки для махинаций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это наиважнейший вопрос, которому я как Президент уделяю очень серьезное внимание. В нашей истории были всякие моменты: было очень жесткое регулирование вопросов предоставления земельных участков, потом, наверно, как сегодня, правительство и губернаторы увидели, что много бюрократии, волокиты, сроки инвестиционные нарушаются. Просто инвесторы не хотят идти к нам, потому что мы так серьезно регулируем земельное законодательство и выделение на практике участков земли. Я предоставил возможность на местах губернаторам решать эти вопросы. К чему мы пришли – вы знаете. Примером тому может служить на выезде на Могилев до сих пор Шапиро не может разобраться с 500 гектарами. Вырезали 300 га плодородной земли, отдали непонятно кому. До сих пор там что-то строят. Отдачи – ноль. Под Минском самая плодородная земля была отдана непонятно кому. И таких примеров можно привести уйму. Поэтому я вынужден был снова отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право Президенту. Кто-кто, а губернаторы знают мое отношение к земле.

Наша задача – подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы Президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ. Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию.

Главе государства представлен документ, предусматривающий корректировку соответствующего указа. При его разработке были учтены предложения практических всех государственных органов.

Так, принципиальные подходы к изъятию и предоставлению участков меняться не будут. Документ предполагает усовершенствование этих процедур, равно как и механизмов защиты прав землепользователей.

Кроме того, ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам будет усилена, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко: при предоставлении земельных участков нужно исключить чрезмерную бюрократию

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