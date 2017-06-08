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Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества

08.06.2017 - 16:50

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Астаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении на саммите Президент озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых влиятельных содружеств, которое занимает более 60% территории Евразии, объединяет 18 стран: 6 участниц и по столько же наблюдателей и партнеров по диалогу. Планируется, что в Астане в ряды организации примут Индию и Пакистан.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества

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