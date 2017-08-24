новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа

24.08.2017 - 09:50

Новости Беларуси. Большие перемены. Каким быть белорусскому образованию, обсуждают около 1000 преподавателей школ и университетов, экспертов и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания на общенациональном педагогическом совете в Минске – самые острые вопросы, стоящие перед белорусским образованием. В том числе – возврат к 5-балльной системе, сокращение набора в ВУЗы, реформа выпускных экзаменов и обновление учебных программ.

Свою оценку качества нашего образования – от детского сада до университета – 24 августа вместе с педагогами даст глава государства. Александр Лукашенко примет участие  в пленарном заседании форума. Встреча пройдет в открытом и дискуссионном ключе. По итогам педагогического совета будет выработана концепция развития системы образования в стране, вплоть до 2030 года.

Сергей Касперович, начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Действительно, есть четкие ориентиры для развития системы образования и на уровне высшего образования. Мы четко понимаем, что нам нужно интегрироваться в мировое образовательное пространство. При этом понимаем также четко, что лучшее, что у нас было, сохранить нужно.

Отметим, что телеверсия пленарного заседания Республиканского педсовета с участием главы государства будет показана 24 августа  в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» в 21.30.

Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума
Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума
«Через 2 года школы Беларуси получат качественно нового педагога»: о чем говорили участники Республиканского педагогического совета в Минске 23 августа
«Через 2 года школы Беларуси получат качественно нового педагога»: о чем говорили участники Республиканского педагогического совета в Минске 23 августа
24 августа Александр Лукашенко обсудит с педагогами Беларуси будущее образования
24 августа Александр Лукашенко обсудит с педагогами Беларуси будущее образования
Увидеть видение не только Минска, но и всех областей: в столице начался республиканский педсовет
Увидеть видение не только Минска, но и всех областей: в столице начался республиканский педсовет
Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске
Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске
В Беларуси завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования
В Беларуси завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования
Быть ли 5-балльной системе и стоит ли идти «на вышку: какие темы обсуждаются перед новым учебным годом
Быть ли 5-балльной системе и стоит ли идти «на вышку»: какие темы обсуждаются перед новым учебным годом
Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года
Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru