Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Новости Беларуси. Актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Лидеры стран ОДКБ проведут 2 декабря встречу в режиме видеоконференцсвязи. Участие в онлайн-саммите примет и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что в ходе выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности ОДКБ.
В центре внимания глав государств организации – ситуация в регионе и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам. Также стороны обсудят укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности ОДКБ.
Заседание Совета МИД государств-членов ОДКБ состоялось в формате видеоконференции
Новости Беларуси. Об основных тенденциях в развитии глобальной и региональной безопасности, влиянии пандемии COVID-19 на ситуацию в мире говорили во время заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллегия прошла в формате видеоконференции.
Вызовы и угрозы военной безопасности. Что обсуждали на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ
Особое внимание на заседании уделили взаимодействию ОДКБ с ООН и проблематике миротворчества. Нашу страну представлял Владимир Макей. Глава внешнеполитического ведомства отметил рост недоверия и конфликтного потенциала в международных отношениях. Выразил обеспокоенность происходящим в системе международных договоренностей о контроле над вооружениями. Во время конференции главы МИД также подвели итоги председательства России в ОДКБ.
Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
В 2021 году главенствовать будет Таджикистан. 1 декабря же стало известно, что Постоянным и Полномочным представителем нашей страны при ОДКБ назначен советник посольства Беларуси в России Вячеслав Ременчик.