новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров в рамках форума «Один пояс – один путь» в Пекине

15.05.2017 - 10:33

Новости Беларуси. Главные политические новости в эти дни приходят из Пекина. Здесь масштабный саммит «Один пояс и один путь» собрал высшее руководство 30 стран.

Президент Беларуси 15 мая принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров. Александр Лукашенко призвал их к мирному и взаимовыгодному развитию. Только так можно достигнуть процветания государств. Такое заявление Президент Беларуси сделал в международном конференц-центре «Яньциху». Здесь проходит сразу несколько раундов круглого стола.

Начался официальный день с церемонии встречи глав государств.

Инициативу «Один пояс и один путь» назвать можно не просто идеей экономического партнерства, а настоящей философией международного сотрудничества.

На встрече глав государств-участников форума Александр Лукашенко подчеркнет: проект «Один пояс и один путь» не только перекраивает экономическую карту мира и создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа. В данном случае хороший пример сотрудничества – индустриальный парк «Великий камень», который строится как настоящий город будущего.

15 мая у Александра Лукашенко запланирован ряд двусторонних встреч. Уже известно, что глава белорусского государства пообщался с президентом Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров в рамках форума «Один пояс – один путь» в Пекине

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Форум «Один пояс – один пусть» в Пекине: с чего начался и чем продолжится второй день саммита
Форум «Один пояс – один пусть» в Пекине: с чего начался и чем продолжится второй день саммита
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Леонид Заяц: с Китаем заключены торгово-экономические соглашения на поставку продукции на сумму более $13 млн
Форум «Один пояс – один путь» в Пекине
Новые контракты, договоренности и плодотворные встречи: итоги первого дня форума «Один пояс – один путь» в Пекине
Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ)
Глава компании-соучредителя парка «Великий камень»: в Беларуси стабильная политическая обстановка – это очень важно для китайских инвесторов
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко в первый день форума «Один пояс – один путь» в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
«Один пояс – один путь» в Пекине: кто примет участие в глобальном форуме и чего ожидают бизнесмены всего мира
Цзинь Го, студент Белорусской государственной академии музыки:
«Чайна-таун» по-белорусски: как китайцы в нашей стране работают, учатся и отдыхают
Личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества: Александр Лукашенко пробудет а Китае до 16 мая
Личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества: Александр Лукашенко пробудет в Китае до 16 мая
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru