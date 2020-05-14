Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса
Новости Беларуси. 14 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Белорусский лидер в первую очередь поинтересовался итогами работы экономики за четыре месяца текущего года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый квартал мы анализировали. Апрель месяц, понятно, в силу определённых обстоятельств, и очень серьёзных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырёх месяцев и основные тенденции, которые прежде всего нас настораживают.
Глава государства также поинтересовался ситуацией в сфере государственного долга.
«Какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам?» – обозначил Президент вопрос.
«Третья тема – это МВФ. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению», – отметил Александр Лукашенко.
Цены на нефть начали расти. Ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется
Мировые цены на нефть начали расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Котировки заметно повысились 4 мая, а 5 мая тенденция на укрепление сохранилась. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent возросла на 8,3 % почти до 29 долларов за баррель. Цена черного золота WTI также значительно поднялась и составляет уже больше 21 доллара за баррель.
Отметим, ситуация на мировых рынках нефти начала постепенно стабилизироваться на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. Согласно документу, страны альянса сократят уровень добычи сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки.