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Александр Лукашенко: Приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния организации на международной арене

17.07.2017 - 20:31

Новости Беларуси. Как противостоять современным угрозам и особая роль в этом процессе дипломатического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор на эту тему состоялся 17 июля во Дворце Независимости,

где прошла встреча Александра Лукашенко с министрами иностранных дел государств ОДКБ. Обращаясь к главам внешнеполитических ведомств, Президент в очередной раз подчеркнул: проблемы у стран общие – терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция. И как раз здесь свое слово должны сказать дипломаты, используя весь потенциал, чтобы не сводить ту или иную спорную ситуацию к силовому решению.

Штемпель красного цвета похож на тревожную кнопку. Тем более, если его нажимают министры иностранных дел военно-политического блока. Но 17 июля повод поставить печать ОДКБ на дизайнерский конверт – мирный.

Евгений Горин, СТВ:
2017 год для ОДКБ дважды юбилейный. Ташкентскому договору о коллективной безопасности исполняется четверть века, и 15 лет созданной базе него международной региональной организации, отвечающей за безопасность.

Как инструмент безопасности ОДКБ сравнительно нов, однако за небольшой промежуток времени он успел нарастить мускулы и авторитет.

Организация Объединенных Наций признала миротворцев блока соответствующими стандартам и подтвердила их право на участие в операциях по поддержанию мира на территории третьих стран. Впрочем, ОДКБ – единственный в мире военно-политический блок, ни разу не участвовавший в боевых операциях. Он – точка роста безопасности в Евразии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической. Наблюдается расширение географии и сфер столкновения интересов как отдельных стран, так и целых коалиций. Ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности. Как следствие – множатся попытки нарушения баланса сил.

В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии.

Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов.

Задача дипломатии – создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон, выработки всех согласованных подходов.

Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей организации на международной арене.

Язык дипломатии лучше языка пушек. Убедительность и авторитет на международной арене – основной лейтмотив белорусского председательства в Организации.

Юрий Хачатуров, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:
Особое беспокойство вызывает то, что манипуляции вокруг региональных конфликтов и наращивание военной активности в Европе, ведущиеся там военные приготовления и насыщение оружием и военной техникой может привести к нарушению стратегического баланса. Что уже и происходит, в принципе.

Необратимая деградация той системы межгосударственных отношений, которая удерживала мир от хаоса и мировых войн.

Новый генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров – военный с боевым опытом в Армении и Афганистане. В регионах с потенциалом вооруженного прорыва, прежде всего Центральноазиатском, ОДКБ совершенствует Коллективные силы быстрого развертывания.

Они состоят из 10 батальонов, то есть это где-то 4000 военных плюс десяток самолетов и вертолетная эскадрилья.

ОДКБ охватывает самый широкий спектр проблем и направлений обеспечения безопасности. Конечно, это и военные угрозы (терроризм, международная преступность), и внимание за потоками нелегалов, наркотрафиком. Предупреждение гуманитарных, техногенных и природных катастроф. Информационные войны и киберпреступность – тоже сфера интересов ОДКБ. Блок вырабатывает алгоритмы общего реагирования не только на прямые, но и на потенциальные вызовы и угрозы.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
По результатам заседания нами согласовано и подписано заявление по вопросу о непрекращающейся в отдельных странах Европы кампании по демонтажу памятников, увековечивающих подвиг воинов Красной армии в годы Второй мировой войны. Второе заявление минского СМИД посвящено совместным мерам по информационной безопасности.

По статистике в 2016 году в 29 странах было совершено 149 атак террористов.

Спецслужбы отмечают рост числа попыток терактов и в странах ОДКБ. За 2016 год в России удалось предотвратить 16 атак, в Таджикистане – 35. ОДКБ становится фильтром сдерживания возможной военной агрессии. Такие узлы, как Силы оперативного реагирования, Региональные группировки войск Россия-Беларусь и Россия-Армения – серьезный фактор сдерживания. А 17 июля была утверждена и общая позиция стран ОДКБ для работы на международных площадках. Говорить будут дипломаты.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Из других решений отмечу перечень тем совместных заявлений, которые будут сделаны нашими странами на площадках ООН и других международных организаций. Перечень охватывает очень широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке в целом, проблемы, которые связаны с тем, что происходит в Афганистане и вокруг него, контртерроризм, борьба с наркобизнесом.

Ближе к концу 2017 года в Минске встретятся главы государств Организации.

Столица Беларуси примет очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Александр Лукашенко: Приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния организации на международной арене

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