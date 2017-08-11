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Александр Лукашенко продолжит рабочую поездку в Брестскую область 11 августа

11.08.2017 - 09:23

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 августа продолжит рабочую поездку в Брестскую область. Ожидается, что он ознакомится с социально-экономическим развитием и благоустройством областного центра, строительством в городе новых микрорайонов и объектов социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка Президента в южный регион началась 10 августа. Успехи страды обсуждали на зерновом поле хозяйства «Квасевичи». Александр Лукашенко отметил активизацию хода уборочной кампании в стране, но потребовал ускорить темпы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте договоримся по Витебской области так. Я уже Михаил Ивановичу говорил. Нам надо прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, нужно перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому я уже сказал, что мы забираем зерно прямо с поля, везем на элеватор, перерабатываем его. Не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. 

Президент Беларуси посетил молочно-товарную ферму «Квасевичи». А также без предварительного предупреждения – сельхозпредприятие «Коссово». Оно находится в категории сложных. Решение изменить маршрут – незапланированное. Наглядное подтверждение принципа – руководитель должен быть там, где нужна помощь.

Александр Лукашенко продолжит рабочую поездку в Брестскую область 11 августа

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