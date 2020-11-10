Президент Беларуси: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, коллективные договоры, а также обстановку в трудовых коллективах. Михаил Орда доложил Президенту о профсоюзной работе, которая проводится на предприятиях. Стратегия специалистов – конструктивный диалог. Идею поддерживает и большинство трудящихся. Попытки искусственно нарастить напряжение среди рабочих – единичны.
Александр Лукашенко отметил, что желание спокойно трудиться и достойно зарабатывать никому навязывать не нужно. Официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.
Александр Лукашенко: пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, сейчас живут в какой-то резервации за 2,5 доллара в день
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Я работал руководителем первичной организации в советские времена. Никогда к профсоюзам хорошего отношения не было, потому что они были между молотом и наковальней.
С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой – интересы руководства предприятия. И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Вы видели, да и сейчас это еще никуда не исчезло, какое давление осуществляется на нашу страну. А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, – на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов – мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти – пусть выходит. Это дело каждого.
Михаил Орда о трудовых правах: «Коллективом легче их отстаивать и чего-то добиваться»
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах. Михаил Орда доложил Президенту о профсоюзной работе, которая проводится на предприятиях. Стратегия специалистов – конструктивный диалог. Идею поддерживает и большинство трудящихся.
Президент Беларуси: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях
Президент поручил руководству профсоюзных организаций обратить особое внимание на вопросы ценообразования и качества коммунальных услуг. Это то, что волнует белорусов каждый день.
Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
Коллективные договоры – еще одна тема встречи. Ситуацию пояснил председатель ФПБ. Михаил Орда отметил, что коллективный договор – это мотив для участия в профсоюзе. Но рассчитывать на его поддержку и помощь должен только тот, кто является его участником.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Если понадобится, его защитят и в судах, как это мы делаем, и у нас эта практика расширяется с каждым годом. Я вам маленький приведу пример, что мы только в этом году 88 раз защищали в судах именно трудовые права граждан. И более чем в половине мы одержали как раз победу в том, чтобы отстоять права человека. Очень часто и в судах обращаемся как раз к коллективному договору. Это документ, который очень четко все прописывает и уточняет позиции взаимодействия и взаимоотношения между работниками и нанимателем.
Свои права (а коллективом легче их отстаивать и чего-то добиваться) хочешь с нами – приходи к нам в профсоюз. Человек говорит: «Я по каким-то соображениям не хочу состоять в профсоюзе». Мы говорим: «Это твое право». Значит, ты должен пойти один на один к нанимателю, сказать, что ты такой красивый, такой талантливый и добиться в контракт этих социальных гарантий. И вот, как правило, они говорят: «Нет, а как это я один пойду?» Ну, значит один. Но, как говорят, один в поле не воин, и лучше, конечно, коллективом отстаивать эти права. То есть тут надо все расставить на свои места.
Александр Лукашенко: пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, сейчас живут в какой-то резервации за 2,5 доллара в день
Президент потребовал расставить точки над «i» в этом вопросе. Александр Лукашенко поручил заняться этой работой вместе с Администрацией Президента и правительством и при необходимости подготовить проект распоряжения или указа.