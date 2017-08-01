Александр Лукашенко проведет 2 августа селекторное совещание по вопросам жатвы

Новости Беларуси. Второго августа вопросы жатвы обсудят на селекторном совещании, которое проведет Президент Беларуси. Как подчеркивают в пресс-службе главы государства, особое внимание к нынешней уборочной вызвано тем, что на нее влияет неустойчивая погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На селекторном совещании подробно обсудят ход работ, подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, хватает ли у сельчан ресурсов и техники. О состоянии дел доложат руководители регионов. Они будут находиться на прямой связи с Минском.