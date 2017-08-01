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Александр Лукашенко проведет 2 августа селекторное совещание по вопросам жатвы

01.08.2017 - 09:11

Новости Беларуси. Второго августа вопросы жатвы обсудят на селекторном совещании, которое проведет Президент Беларуси. Как подчеркивают в пресс-службе главы государства, особое внимание к нынешней уборочной вызвано тем, что на нее влияет неустойчивая погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На селекторном совещании подробно обсудят ход работ, подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, хватает ли у сельчан ресурсов и техники. О состоянии дел доложат руководители регионов. Они будут находиться на прямой связи с Минском.

Александр Лукашенко проведет 2 августа селекторное совещание по вопросам жатвы

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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