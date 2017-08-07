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Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений 7 августа

07.08.2017 - 16:49

Новости Беларуси. В центре внимания – улучшение качества жизни в районах. Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти. Сразу в семи регионах страны – новые руководители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском облисполкоме сменился первый заместитель губернатора. Оршанский регион, который сейчас переживает настоящую реконструкцию, возглавит бывший помощник Президента, инспектор по Витебской области Александр Позняк. Вникать в новую проблематику предстоит и Олегу Поскробко. Он был заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и теперь согласован Президентом на должность главы Солигорского райисполкома. Новые руководители также в Ганцевичском, Дрогичинском, Бешенковичском, Осиповичском иХотимском районах.

Александр Лукашенко подчеркнул: к своим обязанностям председатели райисполкомов приступают в непростое время. В разгаре – уборочная компания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы в непростое время приходите в руководство первичным звеном управленческой вертикали. Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме, чтобы я лишний раз не напоминал вам о том, что вы – председатели райисполкомов и вы отвечаете за функционирование этих территорий. Разберитесь, с кем вы будете работать. Если люди уже закостенели вообще, от них нужно освобождаться. Если вы захотите кому-то дать шанс, будет очень неплохо. Я вообще сторонник того, чтобы не резать по живому: разные причины могут быть, разные стили руководства до вас. Поэтому дайте людям шанс. Если вы хотите где-то что-то оптимизировать, сократить управленческий аппарат, оставив при этом деньги у себя (вы, наверное, в курсе дела: мы именно из этого исходили, принимая решение по оптимизации), – пожалуйста, это всё в ваших руках.

Вы сегодня формируете аппараты управления на местах, вы сегодня управляете, но не забывайте, что просто ездить бездумно по району, мотаться по всем этим хозяйствам не нужно. У вас 3-4, ну, может, у кого-то 5 хозяйств проблемных – займитесь ими. Это ваше лицо.

Ну и работа с людьми. Надо встречаться с людьми. Люди готовы слушать любых лекторов, любых проповедников, но люди хотят видеть руководителя, который облечен полномочиями властными и может сегодня решить их проблемы.

Учебный год накануне. Школы должны быть готовы к занятиям. Вы – мои представители на местах, и очень прошу осуществлять власть так, как следует, чтобы люди понимали и чувствовали, что эта власть есть.

7 августа глава государства в рабочем порядке согласовал назначения заместителя министра иностранных дел. В ведомство с должности представителя Беларуси при ООН придет Андрей Дапкюнас. Его предшественник – Валентин Рыбаков – с этого дня будет представлять страну при ООН.

Александр Корбут займет вакантное место замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Александр Барауля переходит на должность замминистра спорта и туризма. Новые руководители и у нескольких крупных заводов.

Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений 7 августа

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