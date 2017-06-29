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Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС

29.06.2017 - 20:22

Новости Беларуси. Ну а в эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями крупнейших российских СМИ. Она прошла в клубе главных редакторов информационного агентства ТАСС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Высшего государственного совета Союзного государства участники обсуждали важные для стран темы.

Говорили о белорусско-российских отношениях, в том числе в общественно-политической и информационной сферах.

Прозвучали также темы партнёрства двух стран в формате различных интеграционных объединений и международной повестки дня.

Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС

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