новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко проводит встречу с главами МИД стран ЦЕИ во Дворце Независимости

22.06.2017 - 11:00

Новости Беларуси. Историческая память заставляет нас особенно ценить мир и благополучие. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко 22 июня на встрече с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран-участников Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры проходят во Дворце Независимости. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. На это обратил внимание белорусский лидер. Глава государства призвал страны ЦЕИ вместе наводить мосты между интеграционными структурами на континенте.

Александр Лукашенко проводит встречу с главами МИД стран ЦЕИ во Дворце Независимости

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Человек года – 2015»
Русский биографический институт присудил президенту Беларуси звание «Человек года-2015»
Редакция российской деловой газеты «Ведомости», подводя итоги года, назвала Президента Беларуси политиком года
Деятельность и фигура Александра Лукашенко вызывает устойчивый рост интереса интернет-сообщества
Все новости по теме Лукашенко
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru