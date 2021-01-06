Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд

Из резервного фонда Президента выделят 1,4 млн рублей на финансирование духовных учебных заведений

Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Президент Беларуси выделил более 1 миллиона 400 тысяч рублей на финансирование духовных учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Деньги будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на оплату труда преподавателей и выплаты стипендий в пяти учебных заведениях в Минске и Витебске.