Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд
Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.
Поздравление митрополита Вениамина можно увидеть здесь.
Из резервного фонда Президента выделят 1,4 млн рублей на финансирование духовных учебных заведений
Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Президент Беларуси выделил более 1 миллиона 400 тысяч рублей на финансирование духовных учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать
Деньги будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на оплату труда преподавателей и выплаты стипендий в пяти учебных заведениях в Минске и Витебске.