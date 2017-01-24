новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко раскритиковал игру «Динамо-Минск» с одноклубниками из Риги

24.01.2017 - 16:56

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться республиканская система видеомониторинга общественной безопасности. 24 января о планах ее создания Президенту доложил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Подразумевается единый центр, который аккумулировал бы информацию со всех камер видеонаблюдения. И в режиме онлайн осуществлялся контроль за основными общественными, дорожными и другими объектами.

Предполагается, что не только органам внутренних дел, но и другим ведомствам будет предоставлен доступ к системе. В ближайшее время должно пройти совещание по вопросу о ее создании. На встрече поднималась и тема дальнейшей оптимизации МВД.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается. Коль улучшается, значит, нам надо постепенно идти к сокращению, но не бездумному, а оптимизации структуры. Поэтому мы не говорим, что это искусственное сокращение Притом, оптимизируя структуры, я вам обещал (и это свято выполняю), что сэкономленные средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное необходимое имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь. Все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в 2 раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов рублей, получите 20: 10 сокращенных и 10 дополнительно из бюджета. И госслужбе то же самое. Поэтому вы заинтересованы должны быть в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации и сокращения ради глупого, тупого сокращения. И тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою работу, службу в органах милиции, и они востребованы, значит, их нужно сохранить. Дело в том, чтобы сотрудник имел нормальную зарплату, но и работал чтобы как положено.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
В целом в истекшем году МВД выполнило основные задачи, перед нами стоявшие, мы не позволили измениться ситуации в криминальной среде в худшую сторону. Выдержали тренды, которые наметились ранее. Основные из них – снижение общеуголовной преступности, количества зарегистрированных преступлений и увеличение раскрываемости этих преступлений.

Улучшились основные показатели работы. В том числе и по борьбе с наиболее опасными видами преступлений. Укрепился правопорядок на улицах городов и в сельской местности. Существенных результатов удалось достичь по обеспечению дорожной безопасности.

Основные усилия в текущем году МВД планирует сфокусировать на раскрытии особо тяжких преступлений, пресечении фактов экономического ущерба, борьбе с оборотом наркотиков. Есть планы по сокращению числа милиционеров на улицах в городах с высоким уровнем общественного порядка.

Игорь Шуневич:
Решение будет однозначно. Количество находящихся на улицах сотрудников органов внутренних дел там, где возможно, мы уменьшим, поскольку необходимости в них сегодня нет. Если общественный порядок в данном конкретном регионе, городе или населенном пункте достаточно благополучный, мы видим, что там сотрудник не нужен, он там и не будет находиться.

В ходе рабочей встречи с министром внутренних дел Александр Лукашенко также поднял тему выступления белорусских хоккеистов в матчах КХЛ. Глава государства, в частности, раскритиковал игру «Динамо-Минск» с одноклубниками из Риги. Игорь Шуневич как председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» заверил, что белорусские хоккеисты сделают все, чтобы показать достойный бой в предстоящих играх КХЛ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею стала серебряным призером чемпионата Европы
Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею стала серебряным призером чемпионата Европы
Результаты матчей
Чемпионат Беларуси по хоккею: в матче лидеров «Юность» дома проиграла «Неману»
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» на домашней площадке уступил аутсайдеру западной конференции – рижским одноклубникам
Выезд хоккейного «Динамо» завершился во Владивостоке победой над «Адмиралом»
Выезд хоккейного «Динамо» завершился во Владивостоке победой над «Адмиралом»
Хоккейный матч
В очередном матче чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» в Хабаровске уступило «Амуру»
Хоккейный матч
Чемпионат Беларуси по хоккею: в центральном матче тура «Юность» дома одолела «Гомель»
Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь в программе «Простые вопросы»
Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь в программе «Простые вопросы»
«Пришёл на первую тренировку. Ходил, ходил - упал»: юные хоккеисты о любви к спорту
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru