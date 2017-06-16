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Александр Лукашенко рассказал о своем отпуске и том, как предпочитает отдыхать

16.06.2017 - 19:40

Новости Беларуси. По завершению рабочей поездки Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Завершающий вопрос продиктован летней погодой и начинающимся периодом отпусков. Журналисты поинтересовались, как планирует свой отдых Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У Президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. Почему? Допустим, руководитель уходит в отпуск. Он своему заместителю, министр МЧС или другой силовик, он отдает полномочия своему заместителю. У меня нет вице-президента, у меня нет заместителей и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать. Поэтому если я, допустим, в Сочи на неделю или на три дня уезжаю, и это считается отпуском, вы заблуждаетесь. Все мои обязанности переходят туда. Просто график работы Президента меняется. Вот что касается отпуска.
Что касается отдыха, то это смена обстановки и занятия, рода занятия. Вот я к ним приехал. Это тоже нагрузка, тяжелая нагрузка, я должен принимать какие-то решения, я уеду – мне еще доложат ряд вопросов, я должен принимать решения, но для меня это отдых, потому что у меня сменилась обстановка и сменился сам ритм и стиль работы. Вот это мой отдых. Если ты сегодня играешь в хоккей, а завтра рубишь дрова, послезавтра косишь траву и так далее, бегаешь на лыжероллерах и так далее, – это есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на берегу, на пляже и загорать. Это для меня неприемлемо. Если получается где-то, я уезжаю с ребенком или со своими близкими людьми уезжаю куда-то, хотя это все под прицелом журналистов, такого не бывает, чтобы я один куда-то поехал. Может быть, как зимой в горы на неделю, больше не получается, я могу сорваться. Или в Сочи. Или меня турецкий президент уже целый год просто требует: «Приедь на родину ко мне. Я хочу, чтобы ты у меня побывал на родине». Я говорю: «Когда попрохладнее станет, я потом к тебе приеду». Он: «Как попрохладнее? У нас едут в сезон загорать». «Нет, мне надо попрохладнее». Поэтому, может быть, удастся где-то таким образом. Меня эта жизнь уже устраивает, потому что я к ней привык.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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