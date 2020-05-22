Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая в военной сфере стоит стратегическая задача. Об этом, как сообщает БЕЛТА, глава государства заявил 22 мая во время ознакомления с военными разработками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом.
Александр Лукашенко констатировал, что, конечно, разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств.
Александр Лукашенко:
Как бы это ни было дорого. А это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, тем не менее приходится тратиться и на оборону.
Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие.
Кроме того, учитывая лесисто-болотистые природные условия в Беларуси, армия приспосабливается под это.
Александр Лукашенко:
В этом направлении мы развиваем свои Вооруженные Силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого «интереса» со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства.
Обновлённый учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах
Новости Беларуси. Новый учебный корпус открыли для военнослужащих в Осиповичах. Создан он специально для подготовки артиллеристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аудитории оснащены информационными стендами, мультимедийными системами и компьютерным оборудованием. Постигать военную науку будут и на специальных тренажерах. В распоряжении военнослужащих – класс изучения боевой машины «Точка», а также учебный тренажер самоходной пушки «Гиацинт-С».
Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Ввели в эксплуатацию учебный корпус, который соответствует современнейшим требованиям, оснащен учебными пособиями, наглядными материалами, современной мультимедийной аппаратурой, макетами, тренажерами для подготовки личного состава.
Что это нам даст? Это позволит сэкономить средства на подготовку подразделений воинских частей. Это повысит боевую готовность и боевую выучку личного состава.
Учебный корпус предназначен для проведения занятий одиночной подготовки и освоения специальности военнослужащими. В дальнейшем слаживание уже, конечно, в полях, с техникой, в составе подразделений.
Ремонт старого здания начали в 2019 году. В общей сложности подготовлено 17 учебных классов. Каждый предназначен для обучения по определенному предмету.