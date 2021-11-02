Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают
Новости Беларуси. Более двух десятков операций и месяцы в больничной палате. Вся страна следила за исцелением Романа Когодовского, который вынес из пожара своего двухлетнего брата. 2 ноября юный герой в гостях у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На экскурсии во Дворце Независимости вместе с Ромой его мама. Мария более 100 дней провела в палате с сыном, держа его за руку. Рядом с мальчиком и его спасители – врачи и медработники, которые лечили парня. Рома выписался из больницы, немного окреп и сегодня с интересом осматривал интерьеры Дворца Независимости. Во время экскурсии своих гостей поприветствовал Александр Лукашенко. Пользуясь случаем, глава государства высказал искреннюю благодарность смелости юного белоруса и его врачам.
– Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя.
– Здравствуйте.
– Молодец.
– Спасибо вам.
– Спасибо вам большое.
– Вы молодцы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам, спасибо. Пользуясь случаем, я заодно уже и выполню свою миссию. Ты не против, Роман? Ты у нас герой! Слушай, вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким, крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий, герой! Поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден. Вот этот человек [Дмитрий Пиневич. – Прим. ред.] – министр – он пережил с тобой и с врачами все то, что вы переживали вместе. Он, бедняга, и утром, и вечером отчитывался, как тебя лечат, что у тебя нового. Ну, я так понимаю, бывал у тебя. Даже когда ты вообще ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Мама знает.
Эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими. Потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировались, министр и на Запад звонил, и на Восток. Ну и все так это… Когда узнали уровень этой болезни, скажем прямо, отказались помогать. И тогда я ему сказал: вот если вы что-то можете, врачи, сделайте. И они тоже совершили подвиг. Поэтому благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем.
Государственными наградами и благодарностями Президента отмечена работа команды Минской больницы скорой помощи. Именно они лечили Романа от ожогов, прилагая все свои знания и умения. Результат их работы – окрепший Рома, которому сегодня также посчастливилось побывать в кабинете Президента. Глава государства лично провел для мальчика экскурсию и подробно рассказал, что находится на его рабочем столе.
Президент показал Роме Когодовскому свой кабинет: если взрослые люди проголосуют, здесь будет новая Конституция
Новости Беларуси. Более двух десятков операций и месяцы в больничной палате. Вся страна следила за исцелением Романа Когодовского, который вынес из пожара своего двухлетнего брата. 2 ноября юный герой в гостях у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На экскурсии во Дворце Независимости вместе с Ромой его мама. Мария более 100 дней провела в палате с сыном, держа его за руку. Рядом с мальчиком и его спасители – врачи и медработники, которые лечили парня. Рома выписался из больницы, немного окреп и сегодня с интересом осматривал интерьеры Дворца Независимости. Во время экскурсии своих гостей поприветствовал Александр Лукашенко. Пользуясь случаем, глава государства высказал искреннюю благодарность смелости юного белоруса и его врачам.
Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают. Читайте здесь.
Роме сегодня также посчастливилось побывать в кабинете Президента. Глава государства лично провел для мальчика экскурсию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это первый экземпляр. Когда приняли Конституцию, Президент расписался на экземпляре на русском языке. Здесь вот русский язык, а вот белорусский язык. Вот, скоро будет референдум. Если взрослые люди проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая Конституция.
Президент даже поделился с Ромой деталями своего рабочего графика. И наглядно показал, как много информации приходится изучать лидеру страны. В планах – мероприятия по вопросам Конституции, переговоры с Путиным и рабочая поездка в Могилевскую область.