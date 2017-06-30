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Александр Лукашенко – России: Не торопитесь уничтожать скот, ибо отбросите сельское хозяйство на многие годы назад

30.06.2017 - 23:51

Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены полностью задействовать союзный потенциал для устойчивого развития. Об этом 30 июня на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Президента, наша страна готова продолжать конструктивный диалог, решать самые острые вопросы по всем направлениям сотрудничества. В подтверждение этому стороны утвердили ряд важных интеграционных документов. Какое будущее ждет союзное государство и о чем в преддверии заседания говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин?

Юлия Бешанова, СТВ:
Заседание Высшего государственного совета 30 июня принимает большой Кремлевский дворец, место во многом символичное. Именно здесь был подписан документ о создании интеграционного объединения Беларуси и России. А сегодня, в прямом смысле по кремлевским курантам, президенты сверили союзные часы.

Рукопожатие президентов Беларуси и России ровно посередине зеленой гостиной Кремля выглядит символично, как напоминание о равнозначности двух стран в составе Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас действительно очень важное мероприятие. Хорошо, что они совмещены в Москве. Хорошее получилось мероприятие, почти 800 человек только специалистов, представителей регионов присутствует на Форуме. Это возможность еще раз специалистам и руководителям регионального уровня, не говоря уже о нас, обсудить вопросы развития. А нам – сверить часы.

И настроение хорошее после такого мероприятия, когда видишь, что жизнь идет. А жизнь идет тогда, когда работают регионы, и на местах люди шевелятся. И действительно, они немало сделали.

Нам предстоит еще немалый путь пройти, я говорил об этом. И главное для нас – это импортозамещение. Мы все-таки должны доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства. И в этом направлении мало получается. Думаю, что и сегодня принято решение на Высшем госсовете. Те материалы, которые по союзным соминам, внесены. Они поспособствуют дальнейшему развитию интеграции наших двух стран в единое Союзное государство.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Мы очень рады вас видеть для того, чтобы в спокойном рабочем режиме поговорить о направлениях нашего сотрудничества. Это касается экономики, это касается отчасти международной деятельности нашей, согласования наших позиций на международной арене. Это касается вопросов безопасности.

У нас много совместных планов, совместных интересов.

Так часто, как с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко не общается ни с одним другим лидером: 29 июня уже пятая встреча в 2017 году. Отношения двух стран уникальные, с этим вряд ли кто-то поспорит. Как и с тем, что по глубине и степени интеграции белорусско-российскому объединению нет равных на постсоветском пространстве.

Франц Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального собрания Российской Федерации:
Союз России и Беларуси колоссальное имеет значение с точки зрения развития государств, обеспечения безопасности, свободного перемещения граждан, получения образования, работы.

Отменить роуминг для граждан Союзного государства, восстановить усадьбу Достоевского в Брестской области, учредить союзную премию в области науки и искусства – идеи, которые во время заседания Высшего государственного совета поддержали президенты Беларуси и России.

Протокольно, к рассмотрению участников юбилейного, 20 заседания ВГС, всего 9 вопросов.

Для встречи такого уровня – немного, причем абсолютно большинство прикладного, практического характера. Во главе интеграции – машиностроение, сельское хозяйство. О том, что говорить нужно предметно, Александр Лукашенко настаивал еще на этапе подготовке к этой встрече.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одним из центральных вопросов повестки дня является промышленная кооперация и вопросы сельского хозяйства. Мы договорились, обсуждая повестку дня в узком кругу, что 9 вопросов повестки дня, семь из них – высокой степени готовности, которые не нуждаются сегодня в обсуждении.

Два важных вопроса, на которых настаивали всегда наши практики, министры, члены правительства, – это вопросы промышленности и сельского хозяйства – мы договорились кратко обсудить на заседании Высшего государственного совета.

Исторические и традиционные связи между Беларусью и Россией, бесспорно, подтверждаются экономикой. Половина экспорта нашей страны приходится на Россию. В ответном рейтинге за 2016 год Беларусь четвертая. Причем сумма взаимной торговли всего вполовину меньше, чем, например, с гигантом-Китаем. Тем не менее, цифры 2016 года оптимизма не внушают – порядка 26 миллиардов долларов (товарооборот снизился на 5 %).

А вот шесть месяцев 2017 года демонстрируют рост почти на 27 %.

Локомотивом восстановления взаимных продаж должны стать промышленность и кооперация.

Владимир Путин:
Еще один из вопросов, которые мы рассматривали – это итоги реализации концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы. Это направление работы весьма востребовано, ведь именно благодаря совместным программам именно в социальной сфере граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции.

На российских полях прочно освоилась белорусская техника. В кооперации с Минским тракторным заводом работают 150 российских предприятий.

Мы поставляем технику мощностью от 220 до 450 лошадиных сил: на рынке соседей 170 моделей «Белорусов» в 220 модификациях.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Предприятиями машиностроительного комплекса Республики Беларусь поставлено в 2016 году в Российскую Федерацию продукции на сумму около 2 миллиардов долларов. Из Российской Федерации за этот период закуплено товаров на сумму более 3 миллиардов долларов.

Положительная динамика сохраняется в первом квартале 2017 года: рост взаимной торговли увеличился более чем в 1,5 раза.

Определить «национальность» этого погрузчика невозможно. Инжиниринг, мотор гидравлика – наши, отечественные, а металл, кабина – с пометкой «произведено в России».

Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода:
Вот в таких совместных проектах в экономике, кооперации, производстве будущее. На мой взгляд, если мы меньше будем останавливаться на тех небольших неудачах, которые в нашем совместном доме происходят, а будем концентрироваться на успехах и развивать совместное производство совместных продуктов, то нас никто не остановит.

Мы реально вытесним импорт.

Лейтмотив интеграции – объединение технологий и знаний для инновационного прорыва. Важный аспект сотрудничества – агропромышленная сфера. Беларусь занимает лидирующие позиции по экспорту в Россию мясомолочной продукции. Задача на ближайшую перспективу – ввести в строй электронную систему контроля качества продуктов, это позволит избежать ненужных споров. К слову, сегодня доступ на российский рынок все еще «закрыт» для 19 белорусских производителей.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства Российской Федерации:
На наших регулярных встречах и заседаниях рабочей группы по сельскому хозяйству

мы обсуждаем с коллегами необходимость интеграции национальных систем прослеживаемости продукции.

На последнем заседании рабочей группы белорусская сторона заявила о готовности к внедрению национальной системы прослеживаемости до 1 января 2018 года, а так же ее интеграции с российской системой «Меркурий».

Обсуждали не только глобальные вопросы, говорили и о делах насущных. Например, детально обсуждали ведение сельского хозяйства. В России сегодня активно развивается животноводство, а Беларусь этот путь уже прошла. Потому Александр Лукашенко предлагает коллегам по союзу «учиться на чужих ошибках».

Александр Лукашенко:
Не торопитесь уничтожать скот, ибо отбросите сельское хозяйство на многие годы назад. Поэтому надо с нашими специалистами переговорить и очень правильно выбрать тактику. Я не хочу об этом публично здесь вести диалог. Но не уничтожайте поголовье коров, потому что корову за год не вырастишь, это не птица и не поросенок. Второе – по закупкам племскота. Сегодня Российская Федерация очень интенсивно в связи с подъемом сельского хозяйства развивает животноводство. Я

бы посоветовал и Владимиру Владимировичу, и премьер-министру, монополизировать этот процесс.

Никто племскот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим. Есть хорошие начинания и в России, и в Беларуси этот племскот разводить.

Союзное строительство – дело непростое. Глобальных разногласий между странами нет. Основные проблемы – нефтегазовый конфликт и повышенное внимание Россельхознадзора к белорусским продуктам – президенты решили еще в апреле на встрече в Санкт-Петербурге. Тогда же согласовали и принципиальные подходы в нефтегазовой сфере до 2025 года. Напряжение сняли, но текущие вопросы требуют системного подхода. Глобальная задача – синхронизировать движение двух независимых государств.

Владимир Путин:
Очевидно, что у нас есть резервы для того, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства.

Для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат,

снимать остающиеся между нашими экономиками торговые и инвестиционные барьеры. И в целом проводить согласованную эконмическую политику.

Несмотря на кризис и даже вопреки ему бюджет белорусско-российского союза в 2017 году не сократился и составляет более 6 миллиардов российских рублей. Значительная часть этих средств идет на финансирование союзных программ.

Владимир Путин назвал Беларусь партнером «стратегическим». Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что сегодняшняя встреча – еще одно подтверждение: на третьем десятке своего существования Союзное государства актуальность не теряет.

Александр Лукашенко:
Главный итог работы в том, что мы подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог, решать самые острые вопросы по всем направлениям сотрудничества. Наши государства намерены полностью задействовать союзный потенциал для устойчивого развития и повышения уровня благосостояния братских народов.

Союзное государство – один из немногих примеров успешной интеграции практически во всех сферах. Жители двух стран перемещаются без визовых и таможенных формальностей. Не ощущают преград при устройстве на работу или обращению за медицинской помощью.

По итогам заседания Высшего государственного совета подписано 9 документов.

Интеграционное образование двух государств выдержало не одно испытание. Результаты совместной работы – современные производства, новые рабочие места, единый рынок товаров и услуг, согласованная внешняя политика. Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на имеющиеся сложности, союзу Беларуси и России – быть. Как показало время – «и в радости, и в горе».

Александр Лукашенко – России: Не торопитесь уничтожать скот, ибо отбросите сельское хозяйство на многие годы назад

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