Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»
Новости Беларуси. Работу Совета безопасности нужно «дошлифовать» и выстроить с учетом опыта соседних стран. Об этом 25 февраля заявил глава государства, принимая с докладом государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из предложений Президента по совершенствованию работы – регулярные совещания (фактически штабы на высшем уровне), на которых будут обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны государства. Сегодня понятие «безопасность» многостороннее – начиная от продовольственной и экономической до военных угроз. Глава государства уверен: мир бесповоротно вступает в эпоху кардинальных общественных и военно-политических изменений. Беларусь, как и другие страны, попадает под волну глобальной конфликтности. А значит, государство должно быть готово адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос обеспечения стабильности, безопасности внутри Беларуси в текущем году, непростом. Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее, и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы (и не просто сигналы – это конкретные действия) идут из-за рубежа.
К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих змагаров и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации – все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик.
Также на встрече во Дворце Независимости обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия силовых органов в случае обострения внутренней ситуации и предложения по составу и работе Совбеза.
Президент Беларуси: надо серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности
Новости Беларуси. Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 февраля на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем, сообщает БЕЛТА.
По словам Президента, опираться в этой работе нужно в том числе на опыт работы аналогичных структур в близких странах, например, России и Казахстане.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос – Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является Президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности.
Александр Лукашенко констатировал, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах.
Александр Лукашенко:
Тем не менее в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности. Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать.