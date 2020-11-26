Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения
Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Лавров прибыл в Минск с двухдневным визитом. Он подтвердил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Наш Президент в свою очередь отметил, что встречи с главой внешнеполитического ведомства России всегда продуктивны и это отличная возможность сверить часы не только по линии Минск-Москва, но и глобально.
В ходе беседы затронули и ситуацию в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко поздравил наших российских коллег с их безусловно важным вкладом в разрешение конфликта в регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам приходится больше вертеться на этой международной арене в этом бешеном мире, и ваша позиция, ваша точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна. Что касается отношений белорусско-российских, очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. Без всяких обиняков, вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире – как Россия, так и Беларусь. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы соседи. Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.
Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает: и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации на Кавказе отношений – это очень позитивный и хороший знак.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Прежде всего – приветы от Владимира Владимировича. И у нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Та же самая цель – продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран.
Взаимодействие в рамках международных организаций и действий в области внешней политики Союзного государства 26 ноября продолжат обсуждать в рамках совместного заседания МИД Беларуси и России.
Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях: надо говорить не о перезагрузке, а об их усилении
Новости Беларуси. Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом 26 ноября Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы.
Глава государства отметил, что сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран, и подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией.
Александр Лукашенко:
Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире (подразумевается распад Советского Союза, который произошел не по воле Беларуси. - Прим. БЕЛТА). И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.
Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения.