новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире

09.06.2017 - 13:53

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе Шанхайской организации сотрудничества. Еще утром глава государства прибыл во Дворец Независимости для участия в саммите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После совместного фотографирования началось заседание Совета глав государств – членов ШОС в расширенном составе.

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества – одно из самых влиятельных содружеств, которое занимает более 60% территории Евразии. Оно объединяет 18 стран: 6 участниц и по столько же наблюдателей и партнеров по диалогу.

В своем выступлении на саммите глава белорусского государства сделал акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления экономического измерения в деятельности объединения. Александр Лукашенко подчеркнет, что Шанхайская организация стремительно превращается в одну из самых влиятельных международных структур. Подтверждает это и присоединение к ней крупных международных игроков – Индии и Пакистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации сотрудничества, полностью укрепил нас в правоте сделанного выбора. Я естественно здесь выступаю как внимательный наблюдатель за теми процессами, которые происходят сегодня в ШОС. Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность. Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. Два мощнейших государства – Индия и Пакистан – становятся ее полноправными членами. Это не просто важнейший результат, это мужественный и ответственный шаг нашей организации. Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Этим самым вы взяли на себя решение и этих проблем. Уверен, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших проблем, но они их решат.

Нынешний саммит уже называют историческим. Тем более такие масштабные форумы – еще и хорошая возможность пообщаться в кулуарах. Так, Александр Лукашенко провел переговоры с зарубежными лидерами. Состоялись встречи с руководителями России, КНР, Афганистана, Таджикистана, премьер-министрами Индии и Пакистана. Ранее Александр Лукашенко встретился с Генеральным секретарем ООН.

Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Владимир Макей: на саммите ШОС будут приняты документы, направленные на борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью
Владимир Макей: на саммите ШОС будут приняты документы, направленные на борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью
Президенты Беларуси и Казахстана обсудили двусторонние отношения и взаимодействие обеих стран в интеграционных процессах
Президенты Беларуси и Казахстана обсудили двусторонние отношения и взаимодействие обеих стран в интеграционных процессах
Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества
Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества
Александр Лукашенко передал Нурсултану Назарбаеву копии архивных документов по жертвам политрепрессий
Александр Лукашенко передал Нурсултану Назарбаеву копии архивных документов по жертвам политрепрессий
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Казахстан
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Казахстан
Саммит ШОС в Астане: последние приготовления
Саммит ШОС в Астане: последние приготовления
Развитие Шанхайской организации сотрудничества и белорусско-казахстанских отношений: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Астану
Развитие Шанхайской организации сотрудничества и белорусско-казахстанских отношений: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Астану
Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан
Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан
Все новости по теме Беларусь-Казахстан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru