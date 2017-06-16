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Александр Лукашенко: ситуация с ценообразованием в Беларуси на особом контроле

16.06.2017 - 19:41

Новости Беларуси. По завершению рабочей поездки Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Говорили и, что называется, о делах дня сегодняшнего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным социологического исследования, один из самых злободневных вопросов, который волнует три четверти белорусов, – регулирование цен. Президент отметил, что ситуация с ценообразованием – на особом контроле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скачкообразный рост цен, когда происходит рост цен за год, за два, за три, от 5%, допустим, или 10% инфляции до 25% и 100%, это плохо. И когда такое же скачкообразное падение цен, инфляции, это тоже плохо. Да, люди приходят, в магазине видят, сколько у нас сегодня, 3% или 4% инфляция, будет по году 6%, или сейчас уже 6%, мы никогда в истории такой инфляции не имели. Но была и высокая инфляция. И 20%. Обвальное падение инфляции, падение роста цен – это тоже плохо. Плохо для производителей. Что такое рост цен? Это значит тот, кто производит, тот имеет больший доход, тот имеет больше денег. Так же? Если цены падают, он имеет меньший доход, меньше денег. А там работают люди, зарплата, себестоимость, которая порой не уменьшается, и так далее. Поэтому если и есть рост цен, то он должен быть плавным и невысоким. Если и есть падение цен, оно должно быть плавным и небыстротечным. И желательно, чтобы мы вышли на 3-4% инфляции по году. И это нормально для жизни. В целом, то, что происходит сейчас, это и в России, и в Украине происходит, есть сильное падение инфляции. То есть цены так уже не растут. Мы будем на этом уровне стараться удержаться. Потому что когда отсутствует рост цен вообще, это всегда хорошо, это и для людей хорошо, производство к этому приспосабливается, себестоимость они начинают регулировать в этих ценах и выходят на нормальную рентабельность. Но людей пока это волнует, это волнует. Но я уже чувствую, что это остатки этой напряженности. Я уверен, что если мы на таком уровне сохранимся, удастся нам это, через этот и следующий год люди забудут об этой проблеме.

Александр Лукашенко: ситуация с ценообразованием в Беларуси на особом контроле

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