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Александр Лукашенко согласовал назначение ряда первых заместителей, замминистров и руководителей райисполкомов

27.01.2017 - 16:10

Новости Беларуси. 27 января Александр Лукашенко согласовал назначение ряда первых заместителей и замминистров. Глава государства также назначил ряд руководителей районных исполкомов. Новые лица будут также в областных администрациях.

Общие задачи – работа с людьми, высокие требования к дисциплине, хозяйский подход, восстановление предприятий, и развитие инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы идете в это время на эти непростые должности, когда и время, вроде бы, не очень, тем более в наших мозгах, наших головах, мы преувеличиваем некоторые процессы, называя кризисами и так далее, кризисными эти времена. Но, честно и откровенно одно, что сегодня непросто. И непросто всем, но вам прежде всего, потому что вы лицом к лицу с людьми. Поэтому я вам очень благодарен и очень вас прошу: будьте аккуратными, осторожными, честными. Я понимаю, что люди в ваших должностях – это далеко не самые богатые, даже в нашей стране. Поэтому мы сегодня проводим мероприятия по оптимизации структур, в том числе и сокращения. Этого вам бояться не надо. Параллельно мы должны, вы прежде всего, усилить исполнительскую дисциплину. Поручил, сказал – не сделано – вы имеете большие права и полномочия. Нам надо посмотреть, в плане законодательства усилить их власть. В связи с тем что мы сокращаем государственные аппараты, причем значительно будем сокращать. Для того, чтобы не было так, что кто-то бумажки носит, целые талмуды пишет. Не надо. Напишите два-три тезиса, не проводите долгих этих совещаний, заседаний. Вы видите проблемы – перечислили – решение приняли в исполкоме – в протокол записали – исполняйте.

Александр Лукашенко согласовал назначение ряда первых заместителей, замминистров и руководителей райисполкомов

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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