Александр Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Новости Беларуси. Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.
Как сообщает БЕЛТА, глава государства отметил, что традиционно в эту пору в Беларуси подводят итоги научного года и вручают документы докторам наук и профессорам – умным, талантливым и трудолюбивым представителям научно-педагогического сообщества. Президент поздравил участников церемонии с очередным значимым этапом в карьере и новым статусом, который открывает дополнительные возможности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси. По его словам, наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства.
Уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. В основе, как ни крути, лежит наука. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний и технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок.
Выращивание органов, создание нанолекарств. Какие разработки белорусских учёных признаны лучшими?
Новости Беларуси. Выращивание органов и тканей, создание нанолекарств и развитие искусственного интеллекта. Разработки Национальной академии наук Беларуси занимают передовые позиции в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 февраля там чествовали ученых с выдающимися достижениями и безграничным потенциалом. Среди награжденных как молодые специалисты, так и заслуженные деятели. В НАН Беларуси выбрали топ-10 результатов наших ученых за минувший год. Они касались инноваций в сфере медицины, экологии, микробиологии, генетики, а также химии, машиностроения, математики и других научных отраслей. Награждение победителей приурочили к празднованию Дня белорусской науки.
Светлана Кривенко, заместитель директора по науке ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Это был большой труд нашего коллектива. Нам удалось создать новые биомедицинские клеточные продукты. Это достаточно новые и активно развивающиеся направления во всем мире, и очень приятно, что мы смогли внести свою лепту. Мы продолжаем создавать новые клеточные продукты, у нас есть много новых идей, много новых разработок, которые мы будем стараться воплотить в жизнь во благо здоровья наших пациентов.
Антон Потапенко, заведующий лабораторией проблем почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель Института леса НАН Беларуси:
Мы разработали методику экспресс-оценки содержания цезия в древесине, которая позволяет нам путем минимальных каких-то операций, взятия коры древесины, оценить значение удельной активности цезия в древесине, что очень актуально для наших лесов, так как большая часть у нас загрязнена радионуклидами.