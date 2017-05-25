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Александр Лукашенко: те, кто персонифицирует чемпионат мира-2021, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы

25.05.2017 - 13:54

Новости Беларуси. Несмотря на невыразительную игру национальной сборной в Париже, все-таки у белорусского хоккея есть победа. Минск вместе с Ригой уже через четыре года будет принимать чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ и Минск привез этот чемпионат мира сюда. Не было бы 2014 года, не показали бы, что мы можем проводить чемпионат мира лучше любой страны, что я когда-то Фазелю обещал, не было бы этого чемпионата мира. И, потом, я могу вам открыть один секрет. Накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать Финляндии его. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит надо бороться. И должен сказать, что огромнейшая заслуга здесь латышей. Это они мне предложили напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира. Латыши. И тогда я, с Фазелем встречаясь, ему об этом сказал. Он пообещал: «Это идея. Вы можете с финнами побороться». Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году вы белорусскому народу преподнесете.

Глава государства и Национального олимпийского комитета не раз критиковал положение дел в отечественном хоккее. Только в мае Президент дважды возвращался к этой теме.

Совещание у Президента

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