Александр Лукашенко: «Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано»
Новости Беларуси. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Об этом Президент Беларуси заявил 20 июля на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений.
Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко обратил внимание, что перед новым составом правительства поставил задачу не просто не допустить падения национальной экономики в этом году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году.
Президент напомнил, что на совещании 19 июня образно выразился, что с того момента помощником правительства по заработной плате и обеспечению поддержки работы предприятий стал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.
Александр Лукашенко отметил, что есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им нужна помощь.
Александр Лукашенко:
Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные.
Глава государства поручил привлекать к этой работе местные органы власти, так как они лучше знают ситуацию в своих регионах.
Александр Лукашенко:
Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо. Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления.
Наряду с этим Президент констатировал, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования.
Александр Лукашенко:
Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано.
Нацбанк предлагает ввести гарантированное возмещение банковских вкладов ИП
Новости Беларуси. Как повысить уровень доверия к банковской системе и стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках?
Главный финансовый регулятор страны предлагает в качестве гарантий ввести возмещение банковских вкладов (депозитов) для индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудить изменения законопроекта можно на Правовом форуме.
В обосновании к поправкам говорится, что на начало года вклады в банках держали 205 тысяч ИП. Общая сумма на этот момент составляла 377 миллионов рублей. При этом в поправках есть «потолок» возмещения вклада – 100 тысяч рублей. На начало года абсолютное большинство вкладов индивидуальных предпринимателей не превышало такую сумму.
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