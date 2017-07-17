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Александр Лукашенко: «Только на основе консолидации усилий можно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам»

17.07.2017 - 13:56

Новости Беларуси. Усиление влияния ОДКБ на международной арене – в приоритете председательства Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 июля на встрече с министрами иностранных дел государств-участников Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время существования ОДКБ создана многофункциональная структура с действенным инструментарием противодействия международным проблемам. Однако останавливаться на достигнутом нельзя.

Общаясь с главами внешнеполитических ведомств, Президент еще раз подчеркнул – ситуация в мире тревожная. И только объединив усилия, можно эффективно противостоять вызовам и угрозам современности.

Проблемы у стран общие – терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми. Думать о безопасности необходимо не только с военной, но и с политической точки зрения. В этой связи глава государства обратил внимание на роль дипломатии. Чтобы избежать силового решения спорных вопросов, именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Совсем недавно я встречался с министрами обороны, секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ как страна, председательствующая в этой организации в этом году. Мы детально обсудили и наметили направления, на которых важно сегодня акцентировать внимание c точки зрения укрепления военной составляющей Организации, консолидации силовых мер в сфере противодействия острейшим вызовам современности, среди которых терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность. Перечень можно продолжать.

В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов.

Задача дипломатии – создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов. Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене.

Александр Лукашенко: «Только на основе консолидации усилий можно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам»

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