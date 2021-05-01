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Александр Лукашенко: только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями

04.04.2021 - 14:31

Новости Беларуси. Католики и протестанты сегодня, 4 апреля, отмечают великий праздник – Пасху или Воскресение Христово, важнейший по своей значимости день для всего христианского мира. Он несет людям весть о спасении и надежду на вечную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, отмечающих сегодня Пасху, поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму. Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию. Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой.

Люди в материале: Александр Лукашенко
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«Это семейный праздник. Встречаем всей семьёй традиционно». Как католики Беларуси отмечают Пасху?

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Новости Беларуси. В Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске празднование Воскресения Христова началось 3 апреля. Сразу после захода солнца, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

Один из главных христианских праздников верующие отмечают с особым торжеством и радостью. С самого утра 4 апреля католики и протестанты приходят на праздничные богослужения целыми семьями.

В этот раз, надо отметить, верующих в храме не так много. Те, кто пришел, в масках. Прихожан из группы риска попросили воздержаться от подобных посещений и предложили подключиться к молитве онлайн.

Александр Лукашенко: только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями

– Это семейный праздник. Встречаем всей семьей традиционно. Готовились.

– Пекли куличи, красили яйца, освещали вчера в костеле.

– Помогали людям.

– А сегодня пришли в костел отмечать.

–Воскресение Христово празднуем вместе с семьей.

– Красим яйца.

– Идем на службу в начале, готовимся к Пасхе.

– В хорошем настроении.

– Да. Готовимся к Пасхе, потом идем на службу и только после службы садимся за стол и собираемся в кругу семьи. Христос пришел в нашу семью. Христос Воскрес.

– Очень важно для всех людей, что такой большой праздник. Спасибо, Господи, за всех спасибо. За все наши грехи, чтобы нам отпустил, чтобы дал нам покой на этом свете.

Праздничные богослужения в костелах продолжатся в течение всей предстоящей недели.