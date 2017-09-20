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Александр Лукашенко: «У каждого из старших офицеров, генералов в этих учениях что-то личное – так же, как у меня»

20.09.2017 - 17:19

Новости Беларуси. Отработали с высоким качеством. Президент и Главнокомандующий Александр Лукашенко оценил итоги стратегического учения «Запад-2107», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка военной слаженности и мощи оружия объединенной группировки союзного государства завершилась 20 сентября на белорусском полигоне «Борисовский». По традиции стратегическое учение проходит раз в 2 года в каждой из стран попеременно. В этом году основным театром «Запада-2017» стали 6 полигонов и 2 локации на территории нашего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Учения также позволили апробировать на практике положение новых уставных документов, определить дальнейшие пути сотрудничества в интересах развития Вооруженных Сил и укрепления обороноспособности наших государств.

Дорогие друзья! У каждого из старших офицеров, генералов в этих учениях что-то и личное – так же, как у меня тоже. Тогда это были учения «Запад-81». Совсем молодым лейтенантом мне приходилось участвовать в этих учениях. Я сравниваю те учения и нынешние учения. Выучка и уровень значительно выросли. Вы совсем другие солдаты и офицеры, но цели у нас те же – защитить независимость наших государств, защитить наши национальные интересы и просто защитить наши семьи.

В завершение учения Главнокомандующий поощрил отличившихся солдат и офицеров. Благодарности и часы из рук Александра Лукашенко получили 50 белорусских и российских военных. Главе государства министр обороны подарил легендарный пистолет ТТ, подчеркивая преемственность славных традиций солдат Победы с успехами белорусской армии на учебных маневрах.     

Александр Лукашенко: «У каждого из старших офицеров, генералов в этих учениях что-то личное – так же, как у меня»

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