Александр Лукашенко: у меня нет «золотого дна», я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании Президент еще раз подчеркнул: в его политике всего два приоритета – благосостояние людей и сильное государство. И, исходя исключительно из этих принципов, он готов поддерживать предприятия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял людям. У меня нет «золотого дна», у меня нет ничего. Это все вранье, это политика. У меня было только одно – А – люди. Я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов. И второе – государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. А угробить я не смогу, когда будут нормальные налоги, нормальные производства и так далее. Вот мой интерес.
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«Всегда стремились к тому, чтобы работать на результат». В Минском районе подвели итоги работы за 2020 год
Новости Беларуси. В районах Минской области подводят итоги работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По итогам 2020-го самые успешные предприятия и организации назвали и в Минском районе.
Лучшие получили награды.
В первую очередь отметили работу промышленников. В 2020 году, несмотря на сложности, возникшие из-за мировой пандемии, удалось сохранить рабочие места и нарастить экспорт. Прибыль составила почти 3 миллиарда рублей. Всего в районе 22 тысячи предприятий. Две трети – представители среднего и малого бизнеса. Хорошо сработали и аграрии пристоличья.
Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:
Мы впервые получили валовый сбор в амбарном весе зерновых культур, вместе с кукурузой более 200 тысяч – это впервые в истории района и больше всего в области. Мы надоили на корову более 7 тысяч килограмм удоя.
Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельисполкома:
Каждый сельсовет Минского района заслуживает такой чести. То, что нам выпала такая честь, – это очень приятно, конечно, и я надеюсь, что мы достойно и с гордостью понесем вот это звание.
Елена Буценко, директор Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:
Я и мой коллектив всегда стремились к тому, чтобы работать на результат. И только за 2020 год нашим учреждением образования, в копилку нашего учреждения образования получено 47 дипломов международного уровня, около 33 – республиканского.
В 2020 году почти 200 многодетных семей улучшили свои жилищные условия. Построено и введено в строй восемь садиков и школа. Для пожилых и инвалидов организована бесплатная доставка продуктов и лекарств. Выполнено 4 тысячи заявок, 600 – с привлечением волонтеров.