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Александр Лукашенко: у нас есть возможность увеличить поставки в провинцию Хунань молочной продукции

13.04.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Беларусь может увеличить поставки пищевой продукции в китайскую провинцию Хунань. Об этом заявил 13 апреля Президент Александр Лукашенко на встрече с секретарем комитета Компартии Китая провинции Хунань Ду Цзяхао.

В регионе развито сельское хозяйство, горнодобывающая и сталелитейная промышленность. В соответствии с заключенными ранее договоренностями китайская провинция тесно сотрудничает с Могилевской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в успешной реализации заключенных ранее контрактов, в частности, с компанией «Зумлион». В феврале этого года в свободной экономической зоне «Могилев» зарегистрировано белорусско-китайское предприятие по выпуску строительной и коммунальной спецтехники. На заводе «Строммашина» готовятся к совместной сборке кранового оборудования. Мы надеемся, что компания «Зумлион» будет достойно работать и в индустриальном парке «Великий камень». С учетом предоставленных нами льгот она может быстрыми темпами наладить высокотехнологичное производство. И эта продукция будет пользоваться спросом не только в Беларуси, но и в России, Европейском союзе.

У нас есть возможность увеличить поставки в вашу провинцию пищевой, прежде всего молочной, продукции из Могилевской области. По железной дороге через Беларусь в Европу уже идут контейнеры с грузами, которые обратно возвращаются полупустыми. Мы могли бы загрузить их качественными молоком, йогуртами, мороженым, спрос на которые у вас растет буквально с каждым днем.

На встрече рассматривалась возможность открыть представительство провинции Хунань в Могилеве. В прошлом году товарооборот Беларуси и Китая составил два с половиной миллиарда долларов.

Александр Лукашенко: у нас есть возможность увеличить поставки в провинцию Хунань молочной продукции

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