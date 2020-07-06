Александр Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью
Новости Беларуси. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война.
Президент отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава государства.
Александр Лукашенко:
Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться.
В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.
Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты
Новости Беларуси. Несмотря на мирное время, по-прежнему священным долгом для граждан остается защита рубежей своей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 1 июля в торжественной обстановке летчики Барановичской истребительной авиабазы заступили на боевое дежурство.
Высшая форма поддержания боеготовности как в военное, так и в мирное время. Только на этот раз успешно выполнить боевую задачу особой государственной важности им помогут современные многоцелевые истребители Су-30СМ.
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
На сегодняшний день в боевом составе наших военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны находятся современные истребители, штурмовики, летно-тренировочные самолеты, военно-транспортные и, конечно же, боевые вертолеты. Но самое главное – это то, что сегодня за штурвалами всех этих летательных аппаратов, их используют и применяют наши летчики, закончившие наши белорусские вузы. И это стоит дорогого. Самое главное в любой технике – человек.
Появление современных истребителей значительно повысило потенциал наших Вооруженных Сил, увеличив возможности по пресечению нарушений в воздушном пространстве.