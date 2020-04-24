Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно
Новости Беларуси. Важная новость для бизнеса. Президент Беларуси подписал Указ «О поддержке экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ принят по результатам совещания, которое состоялось во Дворце Независимости 23 апреля и было посвящено работе экономики в сложившихся условиях.
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Документом предусматривается реализация мер поддержки тем предприятиям и организациям, которые сегодня оказались в наиболее сложном положении. Согласно документу, предусмотрена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным прекращением работы. Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы.
Чтобы сохранить занятость, сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателем условий труда. Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности людям, ухаживающим за ребенком до 10 лет, если он относится к контактам первого или второго уровня. Заказчикам предоставлено право на госзакупки из одного источника.
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Указом предусматривается и ряд иных норм, которые позволят поддержать работу предприятий и сохранить трудовые коллективы.
Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы
Новости Беларуси. Всем банкам рекомендовано активно включиться в ипотечное кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписанный ранее главой государства указ «Об ипотечном жилищном кредитовании» ждали все. Правительство готовит новый указ о жилищных сбережениях.
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Ипотека плюс жилищные сбережения – те механизмы, которые позволят значительно расширить возможности граждан купить новые квадратные метры. В правительстве уверены: у человека должен быть выбор. А значит, перед строительным комплексом стоит задача строить жилье различных параметров – от малогабаритных квартир до жилья с большим метражом с отделкой.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы серьезно переработали с учетом опыта зарубежных стран, учли все те проблемные моменты, с которыми сталкивались. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы работать с населением и предлагать им эти механизмы. Там нет твердых каких-то ограничений, которые позволяют банкам проводить гибкую политику, предлагая финансовые механизмы, которые будут востребованы, и работать непосредственно уже с каждым гражданином, исходя из тех условий, которые будут предлагаться, и возможностей человека.
Больше новостей экономики за 24 апреля в видеоматериале.