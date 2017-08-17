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Александр Лукашенко в ближайшие дни проинспектирует уборочную кампанию в восточных регионах Беларуси

17.08.2017 - 09:28

Новости Беларуси. Уборочную кампанию в восточных регионах Беларуси проинспектирует глава государства. Накануне Александр Лукашенко на вертолете облетел восточную часть столичного региона и большинство районов Могилевской области, наблюдая с высоты за уборкой урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в ближайшие дни Александр Лукашенко лично посетит и проконтролирует ситуацию на полях и в хозяйствах этих регионов. Запланированы мероприятия и на полях Витебской области.

Александр Лукашенко в ближайшие дни проинспектирует уборочную кампанию в восточных регионах Беларуси

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