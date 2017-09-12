Александр Лукашенко в Индии: Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле

Новости Беларуси. Торжественная церемония встречи Александра Лукашенко состоялась в президентском дворце в Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главу государства приветствовали по всем канонам протокольного церемониала. В честь Президента Беларуси был дан торжественный салют. 12 сентября – основной день официального визита Александра Лукашенко в Индию. График встреч насыщенный: белорусский лидер уже провел переговоры с вице-президентом и министром иностранных дел Индии.
Последние подробности из Нью-Дели в сюжете.