Фото. Александр Лукашенко в Индии: Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле

Фото. Александр Лукашенко в Индии: Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле

Фото. Александр Лукашенко в Индии: Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле

Фото. Александр Лукашенко в Индии: Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле