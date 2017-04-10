Александр Лукашенко: в канун II Европейских игр нам очень важен опыт, который Китай накопил при проведении Олимпиады-2008

Новости Беларуси. Беларусь и Китай продолжат активное сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности.

Как отметил Александр Лукашенко, несмотря на расстояние между странами, у правоохранительных органов Беларуси и Китая много общих задач. В частности, противостояние новым вызовам современности: экстремизму и терроризму.

Президент также заострил внимание на подготовке к ІІ Европейским играм, которые примет Беларусь. При их проведении нашей стране пригодится и опыт китайских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в канун проведения крупнейшего массового спортивного мероприятия – II Европейских игр – нам очень важен опыт, который вы накопили при подготовке и проведении Олимпиады в 2008 году. Мы большое внимание уделяем сейчас новым вызовам появившемся и обострившимся некоторым старым проблемам – экстремизму, терроризму, сепаратизму. Это те три зла, против которых Китайская Народная Республика ведет активную борьбу. Киберпреступность, активная миграция. По этим направлениям еще предстоит выработать серьезные мероприятия для активного сотрудничества.