Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений
Новости Беларуси. Главные политические новости мы получаем из Сочи, где проходит встреча лидеров Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются в формате «один на один». Перечень вопросов самый разный. Одна из главных тем переговоров – ситуация в Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь по всем направлениям в это непростое для страны время.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я грубо, может быть, сказал недавно россиянам-журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет – пусть присоединяется к этим учениям. Кто-то не хочет – пусть не делает это. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России. А наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе. Вы один из уроков нынешней ситуации в Беларуси увидели.
Обсудили и экономические отношения в разрезе пандемии. Здесь страны намерены наверстать упущенное. Также Владимир Путин подтвердил, что вакцину от COVID-19, разработанную российскими учеными, белорусы получат первыми.
Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике
Новости Беларуси. Главные политические новости мы получаем из Сочи, где проходит встреча лидеров Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российский президент уверен: белорусский народ должен сам разобраться во внутренних делах. Путин считает также закономерным грядущую конституционную реформу. Обсуждают и союзные отношения. Как стало известно, Россия выделит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов.
Владимир Путин, президент России:
Мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение на 21 с лишним процент – это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике.
Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений
Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.