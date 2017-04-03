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Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным 3 апреля в Санкт-Петербурге

03.04.2017 - 08:40

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск» этим утром. В Санкт-Петербурге состоится встреча глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Ожидается, что лидеры обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. В повестке дня – имеющаяся в этих сферах проблематика, а также взаимодействие в интеграционных форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным 3 апреля в Санкт-Петербурге

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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