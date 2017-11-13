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Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения

13.11.2017 - 16:54

Не прекращаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Иране и Ираке. Количество погибших уже превысило три с половиной сотни. 6 тысяч человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жертв – жители иранских провинций.

Соболезнования президенту этой страну Хасану Роухани выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси скорбят по погибшим во время стихийного бедствия и надеются на быстрое выздоровление всех пострадавших.

МИД Беларуси продолжает следить за ситуацией. Внешнеполитическое ведомство опубликовало телефоны для связи с нашими дипломатами в Тегеране.  Обратиться по указанному телефону могут находящиеся в Иране белорусы, а также граждане, чьи родственники не выходят на связь. Как сообщили нам в диппредставительстве, пока наши соотечественники за помощью не обращались.

В пострадавших от подземных толчков районах открываются палаточные лагеря для тех, кто остался без крова. По данным Красного Полумесяца, стихия лишила крыши над головой 70 тысяч человек.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения

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