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Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России и народу страны в связи с крушением Ту-154

25.12.2016 - 21:25

Новости Беларуси. Глубокие соболезнования Президенту России, всему российскому народу, а также родным и близким погибших от имени народа Республики Беларусь и от себя лично выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну – сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы – рядом, полностью разделяя это страшное горе.

Большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Михайлович Халилов. Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», – говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России и народу страны в связи с крушением Ту-154

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