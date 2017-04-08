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Александр Лукашенко: я готов финансировать науку в большем объеме, если это нужно

08.04.2017 - 20:09

Научные разработки сегодня необходимы, чтобы не только колонизировать Марс или пересадить человеку голову, но и выпускать конкурентоспособную продукцию. Недавно Президент Лукашенко посещал IT-компанию и взбодрил сообщество высоких технологий.

Академия наук тоже должна поспевать за «силиконовой долиной»,  а в чем-то ее обгонять. Важно, чтобы был результат, тогда и деньги в науку не грех вкладывать – дал понять Президент, встречаясь с белорусскими учеными.

По виду – офисный ПК. По содержанию – сверхинтеллект. Александру Лукашенко перед большим совещанием с научным истеблишментом показали выставку достижений современных разработок. Но белорусская наука должна показать свой вклад и в развитие экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не следует давать деньги просто так, их надо заработать. Я готов сегодня финансировать, если это нужно, науку в большем объеме, потому что мы положили в основу экономического и социального развития инновационный путь, которого мы до сих пор еще не видим, а это пятилетка инноваций.

В прошлом году промышленники внедрили 190 важнейших разработок из стен Академии наук. Но этот разговор – не только об успехах, этот разговор – поиск решений для дальнейшего развития нашей науки.

Александр Лукашенко:
А я ведь 1020 раз повторял, я устал от этих повторений, этой вашей склоки. Мы изобрели великое у нас изобретение, вот оно лежит на полке, пылится, а вредный Вовк или Заяц, министр сельского хозяйства, они не берут. И какое было принято мною решение? Не может реальный сектор, или какой там, экономики, или социальный сектор не взять изобретение, если руководитель Академии наук принял решение, что оно должно реализоваться в стране.

Ученые кивают на производителей – к ним не пробиться, правительство критикует науку – от жизни далека, мизер инноваций для экономики. А Михаил Мясникович, который в прошлом сам руководил Академией наук, предлагает тщательнее выбирать темы исследований.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это же ученый. Ученый – это поиск новых знаний. А ему говорят о том, что ты должен сделать шестерню, которая не развалится. Если она развалилась, ты должен вернуть все деньги. И поэтому некоторые ученые, даже маститые ученые или из научной школы, просто отказываются от бюджетного финансирования.

Такая масштабная Академия наук для компактной Беларуси с одной стороны – гордость, но с другой – научная элита должна участвовать в стратегическом планировании государства. А вот разумная оптимизация самой сферы – это и залог благосостояния ученых.

Александр Лукашенко:
Многие из вас не с воды на хлеб перебиваются, но не то что небогатые, а можно сказать, совсем небогатые люди. А настоящий ученый нормальным должен быть в этом обществе. Это главная цель моего сегодняшнего совещания, моей встречи с вами. Но за результат.
С самого начала разговор пошел, что называется, не по сценарию, а по существу. Поднято немало проблем: например, медлительность экспертиз научных открытий, равнодушное отношение аграриев к соблюдению технологий. За пять часов одного совещания все научные задачи не решить.

Александр Лукашенко:
Давайте договоримся так, что мы возьмем паузу с вами. Хотите, до сентября. Там будет и оценка ситуации, и там будут перспективы. Мы должны наконец-то поставить точку во всех спорных вопросах, типа быть академии такой-сякой, или мы ее переформатируем, или управляться как она будет, и так далее. Это же серьезные вопросы.

В современном мире два самых мощных инструмента для развития страны – наука и технологии. Беларусь обладает мощным интеллектуальным потенциалом, который и должен стать локомотивом инновационной экономики.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко: я готов финансировать науку в большем объеме, если это нужно

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