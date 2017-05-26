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Александр Лукашенко: за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте не видит преподаватель человека – это плохо

26.05.2017 - 16:44

Новости Беларуси. Задания на централизованном тестировании уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе. Кроме того от этой формы проверки знаний могут отказаться при организации набора на творческие специальности. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 мая на базе 61-й столичной школы Президент пообщался с представителями учащейся молодежи из всех регионов Беларуси. На встречу приглашены 300 человек. Школьники смогли задать главе государства интересующие их вопросы. Например, о лидерских качествах, о роли знаний в современном мире и шестом учебном дне. Спросили даже о мечте Александра Лукашенко.

Президент же призвал белорусскую молодежь свои планы и надежды воплощать на родине. Для этого в стране создают все условия, в том числе постоянно совершенствуется и система образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что у всех у вас вступительные экзамены в вузы, и над этим мы сегодня работаем, над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр, которого я недавно назначил, пообещал мне, что все абсолютно тесты будут ориентированы на школьные программы. Были у нас замашки, когда мы приглашали для составления тестов академиков и прочих вундеркиндов. Они действительно великие. И они под себя, как они это понимали, составляли эти тесты. И что мы получили. Мы получили, что все наши педагоги (ваши учителя), особенно лучшие, летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать. Не учиться чему-то, не логически мыслить, а зубрить, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно. Тесты мы совершенствуем. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе. Может, в какой-то степени, в большей степени мы будем отказываться от тестов, особенно там, где творческие специальности (художники, актеры, артисты, музыканты и так далее). Мы, кстати, уже сделали это еще раньше, но будем это расширять, потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте и так далее не видит преподаватель человека. Не видит. Это плохо. Надо делать так, чтобы мы кроме тестирования все-таки видели самого абитуриента.

26 мая министр образования доложил Президенту, что уже к 1 сентября учебные программы в школах обновят. Под них будут разработаны и учебники. Один из таких Александру Лукашенко продемонстрировали. Кроме того показали современную технологию «оживающих картинок». С помощью этого приложения в смартфоне содержание учебника может сопровождаться видеоматериалом. Глава государства подчеркнул, что качественно проработать нужно не только содержание учебников и пособий, но и их оформление.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
К началу учебного года все учебники не создадим. Мы вам раньше докладывали, что до 2020 года этот процесс идет. Проанализируем содержание всех учебников и четко определимся, что из старых учебников брать, что не брать в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации, дадим соответствующую подготовку педагогов.

Александр Лукашенко:
Надо выбрать то, что не терпит. Те заменить учебники в первую очередь, остальные, что терпят, пока оставить, выдав рекомендации. Вы же знаете, что я не только как Президент вижу это, но я это все переживаю, поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.

Игорь Карпенко:
Александр Григорьевич, мы знаем, что вы по первому образованию педагог, что владеете методиками преподавания.

Александр Лукашенко:
И читаю все ваши книжки, даже математику.

Затронули и один из самых обсуждаемых в последнее время вопросов – начало занятий в школе. По мнению Президента, руководствоваться нужно прежде всего интересами детей. Их здоровьем и способностью усвоить материал. Если ребенок не высыпается, то страдает и его самочувствие, и эффективность занятий.

26 мая на базе 61-й столичной школы Президент пообщался с представителями учащейся молодежи из всех регионов Беларуси

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