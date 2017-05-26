новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: задания на ЦТ уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе

26.05.2017 - 13:44

Новости Беларуси. Задания на централизованном тестировании уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 мая на базе 61-ой столичной школы Президент общается с учащимися из всех регионов Беларуси. В числе приглашенных, а это 300 человек, лучшие представители учащейся молодежи страны и педагоги.

Как доложил главе государства министр образования, школьные программы обновят к началу учебного года. Под них будут разработаны и учебники. Один из таких Президенту продемонстрировали сегодня, кроме того показали современную технологию «оживающих картинок» – это видеоматериал, который буквально «оживает» с помощью смартфона.

Глава государства подчеркнул, что проработать нужно не только содержание учебников и пособий, но и их оформление.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
К началу учебного года все учебники не создадим. Мы вам раньше докладывали, что до 2020 года этот процесс идет. Проанализируем содержание всех учебников и четко определимся, что из старых учебников брать, что не брать в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации, дадим соответствующую подготовку педагогов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо выбрать то, что не терпит. Те заменить учебники в первую очередь, остальные, что терпят, пока оставить, выдав рекомендации. Вы же знаете, что я не только как Президент вижу это, но я это все переживаю, поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.

Игорь Карпенко:
Александр Григорьевич, мы знаем, что вы по первому образованию педагог, что владеете методиками преподавания.

Александр Лукашенко:
И читаю все ваши книжки, даже математику.

Затронули и один из самых обсуждаемых в последнее время вопросов – начало занятий в школе. По мнению Президента, руководствоваться нужно прежде всего интересами детей. Их здоровьем и способностью усвоить материал. Если ребенок не высыпается, то страдает и его самочувствие, и эффективность занятий.

25 мая на базе 61-ой столичной школы Президент общается с учащимися из всех регионов Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чтобы увидеть весь процесс изнутри: новый филиал кафедры маркетинга БГУ открыли на базе МТЗ
Чтобы увидеть весь процесс изнутри: новый филиал кафедры маркетинга БГУ открыли на базе МТЗ
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь
Игорь Карпенко – об изменениях в Кодексе об образовании, школьной нагрузке, учебниках и IT в Беларуси
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь
Новый Кодекс об образовании: досрочно присваивать высшие категории учителям в Беларуси будут на местах
Увеличить наполняемость классов до 30 учеников: проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение
Увеличить наполняемость классов до 30 учеников: проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение
Школьники
Успевать по всем предметам очень тяжело: оправдана ли нагрузка современных школьников
Гродненская городская гимназия
Шестой учебный день в школе: возможность для покорения новых вершин или перегрузка для детей?
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь
В школу с 5 лет и больше факультативов в субботу: проект «Кодекса об образовании» вынесен на общественное обсуждение
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь
В Беларуси может появиться «сигнальный учебник»: Игорь Карпенко посетил гимназию № 25 Минска
Все новости по теме Государственная политика в области образования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru