Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Благовещенском храме в Малых Лядах
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе.
Президент Беларуси считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год.
На Пасху в отличие от рождественских праздников Президент Беларуси обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы.
Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем.
Александр Лукашенко: православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с православной Пасхой. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба главы государства.
Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.
Праздник Пасхи – источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.
Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества – милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.
Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.
Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко.