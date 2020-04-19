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Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Благовещенском храме в Малых Лядах

19.04.2020 - 12:01

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. 

Президент Беларуси считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год. 

На Пасху в отличие от рождественских праздников Президент Беларуси обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы. 

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко
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Александр Лукашенко: православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с православной Пасхой. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба главы государства. 

Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.

Праздник Пасхи – источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.

Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества – милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.

Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.

Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.