новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Александр Мошенский: конкурентные преимущества белорусов – ответственность и инициативность

30.03.2017 - 21:36

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта», председатель совета директоров СП «Санта-Бремор», председатель наблюдательного совета ОАО «Савушкин продукт», член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Про 90-ые: тогда мы не знали, что такое бизнес

Про декрет №3: нужно людей, которых объективно жизнь заставляет не работать, вывести из-под удара

Белорусам не хватает хорошей доли авантюризма, чтобы стать великой нацией

Если человеку интересно – он себя выкладывает на работе: о руководителях госпредприятий

«А кто-то должен быть душой»: об идеальной команде для успешного бизнеса

О руководстве федерацией гребли: пытаюсь принести знания, которые получил, организовывая бизнес

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Если человеку интересно – он себя выкладывает на работе: Мошенский о руководителях госпредприятий
Александр Мошенский: белорусам не хватает хорошей доли авантюризма, чтобы стать великой нацией
Бизнесмен Мошенский про декрет №3: нужно людей, которых объективно жизнь заставляет не работать, вывести из-под удара
Александр Мошенский про 90-ые: тогда мы не знали, что такое бизнес
Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития
Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития
Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси
Александр Пивоварский: Беларусь быстро продвигается в рейтингах по качеству среды для начала развития бизнеса
«По одному заявлению и согласовывают режим работы, и включают сведения в реестр»: как упрощают работу предпринимателей в Беларуси
«По одному заявлению и согласовывают режим работы, и включают сведения в реестр»: как упрощают работу предпринимателей в Беларуси
Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru