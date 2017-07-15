новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту

15.07.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Пока сцена «Славянского базара» в распоряжении Александра Зацепина и его друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юбилейном вечере композитора хиты из любимых советских фильмов: Лариса Долина, Азиза, Варвара, Александр Олешко.

Все поколения артистов – на одной сцене. В перерывах между репетициями и концертами артисты с удовольствием общаются с поклонниками.

Александр Олешко, заслуженный артист Российской Федерации:
Мне кажется, что не нужно терять время – общаться, дружить, знакомиться друг с другом. Потому что это праздник не только искусства, это праздник дружбы.

Это тот самый мост между людьми.

Мне, кстати, эта крыша, которая теперь здесь есть, всегда напоминала мост от зрителя к артисту.

Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению
Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению
Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске
Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске
Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи
Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи
День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства
Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства
Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар
Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар
Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»
Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»
«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства
«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru