Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту

Новости Беларуси. Пока сцена «Славянского базара» в распоряжении Александра Зацепина и его друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юбилейном вечере композитора хиты из любимых советских фильмов: Лариса Долина, Азиза, Варвара, Александр Олешко.

Все поколения артистов – на одной сцене. В перерывах между репетициями и концертами артисты с удовольствием общаются с поклонниками.

Александр Олешко, заслуженный артист Российской Федерации:

Мне кажется, что не нужно терять время – общаться, дружить, знакомиться друг с другом. Потому что это праздник не только искусства, это праздник дружбы.

Это тот самый мост между людьми.

Мне, кстати, эта крыша, которая теперь здесь есть, всегда напоминала мост от зрителя к артисту.