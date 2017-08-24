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Александр Самойленко: «Никогда не хотел сыграть Дон Жуана, мечтал всегда сыграть Лепорелло»

24.08.2017 - 21:37

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы взяли себе роль, где Вы должны быть толстяком и, в общем, малосимпатичным человеком на фоне главного героя. Но из зала оно так не выглядит. Так расскажите, в общем, это из-за того, что Вы – продюсер, и хоть какую-то роль себе взяли? Или из-за того, что Вы внезапно похудели, уже не соответствуете, а в душе Вы ещё толстяк?

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Не, на самом деле, всё немного… Во-первых, я мечтал всегда сыграть Лепорелло. Я никогда не хотел сыграть Дон Жуана, хотел всегда сыграть Лепорелло. Не знаю, почему. Ещё давным-давно Володя Мирзоев вместе с Максом Сухановым в театре Вахтангова делали тоже «Дон Жуана», но другого. Но, к сожалению, этого не получилось, потому что там театр Вахтангова почему-то был против. Взяли Женю Стычкина.

Играл Женя Стычкин. А мне прямо безумно хотелось сыграть.

А он, кстати, по фактуре, вроде, больше даже и подходит. На фоне Дон Жуана.

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Дон Жуан, Дон Джованни – это придуманный образ. А в нашем спектакле появляется ловелас Джакомо Казанова – вот он является историческим образом. И автор недаром столкнул исторический образ – Казанову – и придуманный образ, который вечно молодой.

А здесь – совершенный старик. А этот вечно молодой начинает стариться.

Ну, неважно, я сейчас не буду рассказывать про историю этого спектакля. Просто мне Витя Шамиров – я его попросил что-нибудь поставить, какой-нибудь спектакль, необязательно со мной, и он предложил это. И сказал: «Для тебя есть роль – в «Дон Джованни» сыграть Лепорелло». Я сказал: «Уау!» А, когда я раскрыл эту роль, я понял, что Лепорелло-то главнее даже, чем Дон Джованни в этой ситуации. Ну, относительно.        

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