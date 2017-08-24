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Александр Самойленко: «Я бы сыграл с удовольствием Чехова – «Иванов». Но понимаю, что, вряд ли, зритель пойдёт»

24.08.2017 - 21:38

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, у Вас, в общем, уникальная актёрская судьба, потому что Вы, как ни один другой актёр, сами моделируете, отчасти, себе актёрскую судьбу, являясь продюсером.

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Пытаюсь. Я не могу сказать, что я моделирую, я всё равно не играю того, чего я хотел, к сожалению. Я бы сыграл с удовольствием Чехова – «Иванов». Но, к сожалению, я понимаю, что, вряд ли, сегодня зритель пойдёт на «Иванова» с Сашей Самойленко смотреть.

Хотя, пьеса уникальная, комедийная безумно.

Я знаю, что из неё можно сделать замечательную комедию. Но, всё равно, не пойдёт зритель – у него ощущение: Чехов, «Иванов». В антрепризу, я имею в виду. Зрителя очень тяжело затащить туда, потому что, как бы, антреприза – это, типа, зарабатывать деньги. Почему-то зритель к этому относится плохо. Хотя, это – точно такой же, а, может, иногда и лучше, чем стационарный театр.

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